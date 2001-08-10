На Сахалине уборщица украла наушники, а потом, испугавшись, спустила их в унитаз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней иностранки, в настоящее время проживающей в Южно-Сахалинске, обвиняемой в краже дорогостоящих фирменных наушников, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 18-летняя студентка из Хабаровска, отдыхавшая в развлекательном комплексе, забыла в раздевалке беспроводные наушники стоимостью более 22 000 рублей. Сотрудница развлекательного комплекса, обнаружив их во время уборки, не сдала их администрации, а присвоила себе.
Когда потерпевшая, получив уведомление на телефон, вернулась в здание, то наушников на месте уже не было. Благодаря функции геолокации, девушка смогла отследить их перемещение. Они успели "погостить" в одном из домов по улице Ленина, на следующий день "вернулись" в развлекательный комплекс, после чего сигнал пропал.
Как выяснилось позже, уборщица, обнаружившая гаджет, испугавшись разоблачения, избавилась от улики весьма оригинальным способом – спустила их в сливной бочок унитаза. Для студентки, не имеющей постоянного заработка, сумма ущерба оказалась значительной. Уголовное дело направлено в суд.
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