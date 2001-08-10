Сахалинец отправится в колонию за то, что избил знакомого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 49-летнего ранее судимого местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Судом установлено, что в августе 2024 года в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесного конфликта, нанёс множественные удары кулаками и ногами в область лица и по телу потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объёме.
С учетом наличия в действиях виновного опасного рецидива преступлений, его личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, недостаточности исправительного воздействия предыдущего вида и размера наказания, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы на длительный срок.
Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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