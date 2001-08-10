Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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12:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Смирныховские пожарные не дали сгореть дому в селе Победино

Смирныховские пожарные не дали сгореть дому в селе Победино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 февраля в 11 час. 38 мин. в диспетчерскую службу Смирныховского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании в селе Победино. Открытым пламенем горела пристройка двухквартирного дома по улице Садовой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Через двенадцать минут личный состав пожарно-спасательной части № 36 был на месте, к моменту прибытия площадь горения составляла 2 квадратных метра.

На локализацию возгорания потребовалось 7 минут, а в 12 часов 6 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении были задействованы 7 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

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