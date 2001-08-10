11:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске водитель пассажирского автобуса устроил аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утро 14 февраля у некоторых пассажиров общественного транспорта в Южно-Сахалинске пошло не по плану. Очевидцы сообщили, что около 8:10 "зелёный" автобус попал в ДТП, пишет astv.ru.
Авария произошла на пересечении улиц Пуркаева и Комсомольской. По словам свидетелей происшествия, водитель общественного транспорта не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим авто.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
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