В Южно-Сахалинске водитель пассажирского автобуса устроил аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утро 14 февраля у некоторых пассажиров общественного транспорта в Южно-Сахалинске пошло не по плану. Очевидцы сообщили, что около 8:10 "зелёный" автобус попал в ДТП, пишет astv.ru.

Авария произошла на пересечении улиц Пуркаева и Комсомольской. По словам свидетелей происшествия, водитель общественного транспорта не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим авто.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.