Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сегодня ночью в селе Вал горела хозяйственная постройка

Сегодня ночью в селе Вал горела хозяйственная постройка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 февраля в 02:10 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Станционная, 1. Пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту его прибытия наблюдалось открытое горение постройки на площади 20 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 02:35, а в 03:30 полностью ликвидировано. В тушении участвовали два человека и единица техники пожарно-спасательной службы. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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