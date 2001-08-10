09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сегодня ночью в селе Вал горела хозяйственная постройка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 февраля в 02:10 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Станционная, 1. Пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту его прибытия наблюдалось открытое горение постройки на площади 20 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Возгорание было локализовано в 02:35, а в 03:30 полностью ликвидировано. В тушении участвовали два человека и единица техники пожарно-спасательной службы. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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