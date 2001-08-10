Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2025
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09:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

217 нарушений правил дорожного движения пресекли на Сахалине за сутки

217 нарушений правил дорожного движения пресекли на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 217 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 2 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 6 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 6 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 17 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- 1 водитель - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 1 пешеход, нарушивший ПДД;

- составлено 66 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 11 автомобилей.

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