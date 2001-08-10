15:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Камчатке мать, лишённая прав, незаконно получала выплаты на детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Приморского края почти год незаконно получала на Камчатке выплаты на детей. На женщину завели уголовное дело за хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу СУ СК России по Камчатскому краю,
32-летнюю мать лишили родительских прав по решению суда. Троих её детей взяли на полное гособеспечение. Однако женщина продолжала получать ежемесячное пособие по нацпроекту «Демография». Сумма ущерба превысила 786 тысяч рублей.
Следователи выясняют все обстоятельства преступления.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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