Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1-ым Восточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Сахалинской области, 1960 г.р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети «Интернет»), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.
Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы, доступные неограниченному кругу пользователей интернет-приложения, с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти и изменение конституционного строя Российской Федерации.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок 2 года. Областной житель заключен под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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