Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1-ым Восточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Сахалинской области, 1960 г.р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети «Интернет»), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.

Сахалинец неоднократно размещал в популярной социальной сети материалы, доступные неограниченному кругу пользователей интернет-приложения, с призывами к совершению насильственных действий, направленных на свержение действующей власти и изменение конституционного строя Российской Федерации.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок 2 года. Областной житель заключен под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.