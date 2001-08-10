На Камчатке пенсионера подозревают в сексуальном насилии над ребенком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

64-летний житель Вилючинска подозревается в сексуальном насилии над ребёнком. Издевательства продолжались два года, начавшись, когда девочке было 12 лет, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал «ЧП Камчатка».

Насилия начались в декабре 2022 года, а прекратились в январе 2025-го. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, в настоящее время он находится в следственном изоляторе.

По информации местных жителей, подозреваемый жил в районе Рыбачий. Здесь же совершалось насилие над ребёнком. Кем приходится ему пострадавшая, не уточняется.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела за развратные действия, насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

Комментариев от следственных органов по этому делу пока нет.