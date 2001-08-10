Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2025
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14:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителей Приморья напугал рогатый череп, найденный возле школы

Жителей Приморья напугал рогатый череп, найденный возле школы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийске возле школы №16 обнаружен череп, происхождение которого вызвало оживленные дискуссии в Сети, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТГ-канал «mark2_che»

Опубликованное видео находки породило множество версий: от розыгрыша школьников, вынесших череп из кабинета биологии, до предположений о появлении в городе тигра.

Комментарии приморцев полны удивления и беспокойства.

«Аж взрослые в ужасе», - говорят очевидцы.

Местные власти пока не давали официальных комментариев по поводу инцидента. Однако, многие родители обеспокоены, что такой предмет оказался вблизи учебного заведения.

Фото: mark2_che

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