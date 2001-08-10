Благодаря прокуратуре на Дальнем Востоке выплатили 2,3 миллиарда рублей задолженности по зарплате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году по требованию прокуратуры в дальневосточных регионах защищены трудовые права 42 тысяч граждан, по мерам реагирования выплачена заработная плата в размере 2,3 млрд руб. Из них в Амурской области – 1,12 млрд руб., Республике Саха (Якутия) – 288 млн руб., Приморском крае – 253 млн руб., Магаданской области – 160 млн руб., Забайкальском крае – 145 млн руб., Хабаровском крае – 105 млн руб., Сахалинской области – 83,1 млн руб., Республике Бурятия – 64,1 млн руб., Камчатском крае – 66,5 млн руб. Уровень безработицы за последние пять лет снижен более чем в два раза с 6,4 % до 2,6 %, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В Забайкальском крае по результатам рассмотрения исковых заявлений прокуратуры 850 педагогов получили компенсационные и стимулирующие выплаты на общую сумму 33 млн руб. Руководством Забайкальской топливно-энергетической компании выплачена 575 работникам заработная плата и компенсация за ее задержку в размере 37,2 млн руб.

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования восстановлены права 219 работников в Республике Бурятия, которые привлекались к работе по гражданско-правовым договорам вместо заключения трудовых договоров.

В Сахалинской области уплачен долг по оплате труда на двух предприятиях-банкротах СПК «Сахалинский» и СП ООО «Ваккор» в размере более 3,6 млн руб., а также ООО «Сада дзинжон дзитуан» в размере 6,5 млн руб.

Работниками коммунальных организаций Магаданской области ООО «Водоснабжение» и МУП «Эвенскэнерго» по итогам прокурорского вмешательства получена заработная плата на общую сумму 6,1 млн руб.

По инициативе прокуратуры Приморского края конкурсный управляющий МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» за непринятие мер по взысканию задолженности с контрагентов арбитражным судом дисквалифицирован сроком на 6 месяцев. Посредством договоров цессии и участия органа местного самоуправления выплачена задолженность перед 48 работниками МУП «Городское хозяйство», МУП ЛГО «Коммунальное хозяйство» в размере 1,5 млн руб.

В Амурской области по итогам внесенного прокуратурой представления перед 507 работниками ООО «ТАН КОНСТРАКШН» погашена задолженность по оплате труда в размере 44 млн руб.

По инициативе прокуроров за нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности по различным составам ст. 5.27 КоАП РФ.