Сахалинец в поисках своего телефона заполучил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ – самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенное с применением насилия, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Согласно материалам дела, 8 декабря 2024 года обвиняемый, обнаружив пропажу своего мобильного телефона, предположил, что он мог остаться у знакомого, в квартире которого он был в гостях накануне.

Прибыв по указанному адресу и не обнаружив свой телефон, мужчина решил, что знакомый его присвоил. Вместо обращения в полицию, он самовольно забрал со стола мобильный телефон хозяина квартиры стоимостью 13 999 рублей, намереваясь таким образом вынудить знакомого вернуть пропажу. Когда владелец квартиры попытался помешать ему, обвиняемый толкнул его и скрылся с места происшествия.

В результате таких действий потерпевшему причинен значительный материальный ущерб, а обвиняемому теперь грозит уголовное наказание. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.