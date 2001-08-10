Сахалинец в поисках своего телефона заполучил уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ – самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, совершенное с применением насилия, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Согласно материалам дела, 8 декабря 2024 года обвиняемый, обнаружив пропажу своего мобильного телефона, предположил, что он мог остаться у знакомого, в квартире которого он был в гостях накануне.
Прибыв по указанному адресу и не обнаружив свой телефон, мужчина решил, что знакомый его присвоил. Вместо обращения в полицию, он самовольно забрал со стола мобильный телефон хозяина квартиры стоимостью 13 999 рублей, намереваясь таким образом вынудить знакомого вернуть пропажу. Когда владелец квартиры попытался помешать ему, обвиняемый толкнул его и скрылся с места происшествия.
В результате таких действий потерпевшему причинен значительный материальный ущерб, а обвиняемому теперь грозит уголовное наказание. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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