В Оноре Смирныховского района горела хозяйственная постройка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 февраля в 22 час. 08 мин. В диспетчерскую службу Смирныховского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании в селе Онор. Открытым пламенем горела хозяйственная постройка на улице Новой, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Через две минуты личный состав пожарно-спасательной части № 38 был на месте, к моменту прибытия площадь горения составляла 32 квадратных метра.
На локализацию возгорания потребовалось 10 минут, а в 23 часа 25 минут пожар был полностью ликвидирован.
В тушении были задействованы 2 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
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