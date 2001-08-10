В Оноре Смирныховского района горела хозяйственная постройка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 февраля в 22 час. 08 мин. В диспетчерскую службу Смирныховского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании в селе Онор. Открытым пламенем горела хозяйственная постройка на улице Новой, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Через две минуты личный состав пожарно-спасательной части № 38 был на месте, к моменту прибытия площадь горения составляла 32 квадратных метра.

На локализацию возгорания потребовалось 10 минут, а в 23 часа 25 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении были задействованы 2 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.