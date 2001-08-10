Жительница Курил за три дня незаконно прописала у себя пятерых граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства) в отношении 51-летней местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки, проведенной участковым, установлено, что женщина, являясь собственницей квартиры в городе Курильске, в период с 5 по 7 ноября 2024 года фиктивно зарегистрировала через Многофункциональный центр по своему адресу пятерых граждан.

Установлено, что женщина не имела намерения предоставлять зарегистрированным гражданам свою квартиру для фактического проживания.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.