Жители Южно-Сахалинска рассказали, сколько готовы потратить на подарки на День святого Валентина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

10% южносахалинцев намерены сделать подарок на День святого Валентина своей супруге или супругу, 6% — любимому человеку, а по 2% — детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля (74%).

Какую же сумму готовы потратить респонденты на подарки? Мужской бюджет оказался больше женского: подарок парня девушке в среднем обойдется в 4900 рублей, девушки — парню — в 3600 рублей; презент от мужа для жены — в 4400 рублей, от жены для мужа — в 3900 рублей.

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Время проведения: 2—10 февраля 2025 года