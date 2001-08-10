Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителя Благовещенска наказали колонией строгого режима за госизмену. 22-летний парень переводил деньги в поддержку ВСУ, сообщает ИА "Порт Амур".

Как сообщает УФСБ России по Амурской области, в отношении молодого человека в 2024 году было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

"В ходе следствия подтверждена причастность местного жителя к перечислению личных денежных средств для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении УФСБ.

Областной суд приговорил благовещенца к 12 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.