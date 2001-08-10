Молодые офицеры восточного военного округа приступили к занятиям в рамках сборов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несколько сотен молодых офицеров проходящих службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и на острове Сахалин, приступили к первым занятиям в ходе учебно-методических сборов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
С офицерами прошли занятия входного контроля по физической подготовке, где выполнили нормативы на ловкость, быстроту, силу и выносливость.
Затем под руководством офицеров штаба военного округа, прошли занятия по тактической и тактико-специальной подготовкам в составе штатно-должностных категорий.
В сборах принимают участие молодые лейтенанты, проходящие военную службу в соединениях и воинских частях.
Военнослужащим предстоит освоить курс по вождению боевых машин, РХБ защите, инженерной подготовки, связи, армейской тактической стрельбе.
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