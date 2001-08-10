Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2025
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11:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ущерб на 40 миллионов рублей: на Сахалине задержаны очередные крабовые браконьеры

Ущерб на 40 миллионов рублей: на Сахалине задержаны очередные крабовые браконьеры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области пресечен незаконный оборот водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства.

В Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконно добытых крабов для дальнейшей реализации.

Обнаружено и изъято 1430 кг мяса крабов в варено-мороженном виде, а также свыше 630 кг камчатского и синего крабов без документов, подтверждающих законность происхождения продукции.

По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей.

В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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