Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2025
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За сутки на Сахалине пресечено 131 нарушение правил дорожного движения
09:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено 122 нарушения правил дорожного движения

За сутки на Сахалине пресечено 122 нарушения правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 122 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 9 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 4 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством без государственных регистрационных знаков;

- 4 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 1 водитель - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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