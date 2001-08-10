За сутки на Сахалине пресечено 122 нарушения правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 122 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 9 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 4 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 1 водитель - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 1 водитель - управляющий транспортным средством без государственных регистрационных знаков;
- 4 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 1 водитель - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);
- 3 водителя - нарушивших правила перевозки детей;
- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Жителей Сахалина стали в 5 раз чаще приглашать на работу в Китай
08:54 Сегодня Дальневосточники смогут копить вдвое быстрее
09:17 Сегодня За сутки на Сахалине пресечено 131 нарушение правил дорожного движения
10:21 Сегодня Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
08:59 5 Февраля Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине
08:52 6 Февраля Аэровокзал "Южно-Сахалинск" признан одним из лучших аэропортов страны
13:35 6 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
16:44 6 Февраля На территории двух районов Сахалинской области прогнозируется сильный снег, метель
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
Выбор редакции
- 12:58 Вчера На Сахалине в преддверии дня рождения Казимира Малевича пройдут Дни авангарда
- 10:43 10 Февраля Заповеднику "Курильский" сегодня исполнился 41 год
- 11:14 7 Февраля Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил объём грузовых перевозок на 52% по итогам января
- 13:35 6 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?