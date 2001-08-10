Южно-Курильские пожарные локализовали возгорание, не допустив масштабного пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информация о возгорании магазина по адресу пер. Садовый, 1 поступила на диспетчерский пульт пожарной части № 49 пгт. Южно-Курильск в 10 час. 06 мин., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».
Работники пожарно-спасательного отряда прибыли на место пожара в 10 час. 08 мин., к этому моменту горела обшивка под крышей здания.
Четыре минуты огнеборцам потребовалось на локализацию пожара площадью 1 кв. метр., в 10:29 его последствия были полностью ликвидированы.
Всего на тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава и 1 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:59 5 Февраля Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине
08:52 6 Февраля Аэровокзал "Южно-Сахалинск" признан одним из лучших аэропортов страны
13:35 6 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
16:44 6 Февраля На территории двух районов Сахалинской области прогнозируется сильный снег, метель
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
Выбор редакции
- 10:43 Вчера Заповеднику "Курильский" сегодня исполнился 41 год
- 11:14 7 Февраля Аэровокзал "Южно-Сахалинск" увеличил объём грузовых перевозок на 52% по итогам января
- 13:35 6 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал первый день чемпионата ВВО по биатлону
- 12:21 5 Февраля Стало известно расписание сахалинского этапа Кубка России по волейболу на снегу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?