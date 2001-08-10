Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2025
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17:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южно-Курильские пожарные локализовали возгорание, не допустив масштабного пожара

Южно-Курильские пожарные локализовали возгорание, не допустив масштабного пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информация о возгорании магазина по адресу пер. Садовый, 1 поступила на диспетчерский пульт пожарной части № 49 пгт. Южно-Курильск в 10 час. 06 мин., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».

Работники пожарно-спасательного отряда прибыли на место пожара в 10 час. 08 мин., к этому моменту горела обшивка под крышей здания.

Четыре минуты огнеборцам потребовалось на локализацию пожара площадью 1 кв. метр., в 10:29 его последствия были полностью ликвидированы.

Всего на тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава и 1 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

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