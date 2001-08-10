В Тымовском горела железнодорожная снегоуборочная машина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информация о возгорании по адресу Подгорная д. 25 поступила на диспетчерский пульт пожарной части № 41 пгт. Тымовское в 20:34. По сообщению очевидца в железнодорожном тупике горела снегоуборочная машина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».

Огнеборцы прибыли на место пожара в 20:37, 14 минут им потребовалось на локализацию, в 21:47 последствия были полностью ликвидированы.

Всего на тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.