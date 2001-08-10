Камчатский таксист нашел в салоне забытый телефон и перевел себе деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24-летний житель Петропавловска-Камчатского предстанет судом за кражу. Молодой человек присвоил деньги одного из пассажиров, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры.

В декабре прошлого года камчатец подрабатывал таксистом на своём автомобиле. Один из клиентов оставил в салоне машины телефон. Таксист убедился в отсутствии пароля и перевёл себе на счёт содержимое карты хозяина телефона. Мужчина незаконно разбогател на 11 тысяч.

Требования потерпевшего вернуть деньги таксист проигнорировал, а потом избавился от телефона. На предварительном следствии камчатец признал вину и в полном объёме возместил ущерб.

Уголовное дело рассмотрит Петропавловск-Камчатский городской суд.