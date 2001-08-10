84-летний житель Благовещенска насмерть забил молотком свою жену

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске 84-летнего жителя города отправят на принудительное лечение после убийства супруги. Пенсионер забил жену молотком из-за того, что она требовала заботы, пишут ИА "Порт Амур".

Как сообщает следственное управление СУ СК России по Амурской области, преступление было совершено 16 октября. Пожилые супруги находились в своей квартире, когда женщина пожаловалась мужу на недомогание. Возмущенная отсутствием заботы благовещенка стала высказывать супругу свое недовольство, на почве чего возникла ссора. В ходе конфликта пенсионер взял металлический молоток и нанес им жене несколько ударов по голове. От травм она скончалась на месте.

«Проведенная в рамках уголовного дела комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что имеющееся у подследственного хроническое психическое расстройство в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Мужчина нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к подследственному принудительных мер медицинского характера», - говорится в сообщении ведомства.