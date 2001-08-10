В Смирных полицейские по горячим следам раскрыли кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» поступило заявление от 48-летней сотрудницы местного магазина. Она сообщила о недостаче денежных средств в кассе, выявленной в ходе ночной проверки. Недостача составила более 185 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате проведенного расследования было установлено, что 44-летняя местная жительница, работавшая в этом же магазине вторым продавцом, совершила хищение. Испытывая финансовые затруднения, она воспользовалась отсутствием контроля со стороны коллег и похитила из кассы 185 600 рублей.

Позднее женщина призналась в содеянном и заявила, что использовала похищенные деньги для погашения накопившихся долгов.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.