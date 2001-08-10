На Сахалине ожидает суда житель Приморья за растрату имущества работодателя более чем на 3 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Приморского края. Бывший работник строительной компании обвиняется в растрате дорогостоящего промышленного оборудования, совершённой в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
О задержании злоумышленника, похитившего со стройплощадки пневмонагреватели, электрический винтовой компрессор, затирочную машину, шланги, а также различные запчасти и приспособления, на нашем портале сообщалось в декабре прошлого года. Тогда оперативники уголовного розыска установили, что обвиняемый работал в данной организации вахтовым методом. После получения зарплаты он потратил все деньги на развлечения, и ему не хватило средств на билет до дома. Тогда у него возник умысел похитить имущество работодателя и продать его.
На строительном объекте фигурант познакомился с бригадиром, которому предложил купить обозначенное оборудование, сообщив последнему, что имущество якобы принадлежит ему. В сентябре прошлого года он организовал погрузку и транспортировку похищенных агрегатов, за что получил 700 тысяч рублей. Фактически же ущерб, причинённый организации, составил более 3 млн рублей.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемому в силу его должностных обязанностей были вверены материальные ценности строительной компании. В связи с этим уголовное дело было переквалифицировано с кражи на растрату.
Мужчина не стал отрицать своей причастности к содеянному и пояснил, что добытые преступным путём денежные средства он потратил на личные нужды.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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