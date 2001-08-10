Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2025
Сейчас 09:37
96,78|100,50
На территории Северо-Курильского МО прогнозируется метель
09:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине произошло три аварии с пострадавшими

За выходные на Сахалине произошло три аварии с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 344 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 11 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 39 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 3 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 9 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 9 водителей - управляющих транспортными средствами незарегистрированными в установленном порядке;

- 2 водителя - управляющих транспортными средствами без государственных регистрационных знаков;

- 29 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 5 водителей - управляющих ТС при наличии технических неисправностей (глушители);

- 8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 17 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 1 пешеход - нарушивший ПДД;

- составлено 18 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 18 автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?