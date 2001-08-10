На Камчатке отравились пятеро рабочих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять человек получили отравление на стройке больницы в посёлке Оссора Карагинского района Камчатского края. Рабочие занимались огнезащитной обработкой металлоконструкций, сообщает ТК "41 Регион".
Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, 8 февраля строители надышались парами химического вещества. Пострадавшим потребовалась госпитализация. Следственное управление организовало процессуальную проверку обстоятельств инцидента.
Также проверку инициировала прокуратура края. Сотрудники оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, правил охраны труда на производстве и обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба ведомства.
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