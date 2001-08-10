Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2025
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17:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Третья падь произошло возгорание частного дома

В селе Третья падь произошло возгорание частного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В диспетчерский пункт Новиковского пожарно-спасательного отряда сообщили в 11:25, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службу ОКУ «ПСС Сахалинской области». 

Пожарные прибыли к месту в 11:38, к этому моменту дом был охвачен пламенем изнутри, площадь возгорания составляла 70 кв. м.

26 минут потребовалось на локализацию открытого горения, а к 14:35 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении были задействованы  пожарно-спасательная часть №27 Новиковского пожарного отряда, пожарно-спасательная часть №4 Главного управления МЧС России по Сахалинской области и пожарная команда военной части №676 с. Дачное.

Всего на тушении пожара было задействовано 18 человек  и  4 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

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