В Приморье извращенец отправлял 13-летней девочке непристойные фото
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителя Владивостока по имени Владимир задержали за домогательство в социальных сетях к несовершеннолетней девочке. 38-летний мужчина отправил дикпик 13-летней школьнице и просил прислать в ответ фото того же характера. Об этом сообщил ТГ-канал NEWS.VL. Кроме того, обвиняемый отрицает свою вину и пытается стать жертвой, передает РИА VladNews.
По словам Владимира, он думал, что общается с подростком, возможно, даже с её парнем.
«Она сама ко мне клеилась! Меня трясет! Запретить нужно сидеть этим девочкам "Вконтакте"! Я её удалил и заблокировал, и тоже буду удаляться. Мне написывают гадости, я их блокирую. В новостях уже разместили, пусть удаляют. У меня репутация снижена, что мне делать?» – возмущается Владимир в сообщении порталу vladivostok1.ru.
Также обвиняемый заявил о своем разочаровании в онлайн-знакомствах и пообещал больше не беспокоить несовершеннолетних в сети. Вероятно, это обещание будет сдержано, учитывая перспективы, ожидающие его в ближайшем будущем. Ведь полиция Владивостока уже задержала мужчину.
Фото: https://t.me/newsvlc
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