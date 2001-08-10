На Сахалине задержали браконьера с крабами почти на полмиллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Холмскому городскому округу Сахалинской области задержали браконьера, занимавшегося незаконным выловом, переработкой и хранением камчатского краба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 33-летний житель Долинска незаконно добывал биоресурсы в акватории Татарского пролива у села Новосибирское Холмского района, используя рыболовную снасть «булавку». Для временного хранения и переработки крабов он арендовал квартиру в посёлке Чехов.
Оперативники при взаимодействии с экипажем ДПС остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый вместе со своим знакомым, не осведомлённым о его противоправной деятельности. В кузове прицепа стражи правопорядка обнаружили мешки с 33 особями сваренного камчатского краба, подготовленного к реализации. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 480 тысяч рублей.
Отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
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