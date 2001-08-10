Инцидент с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке прокуратура заинтересовалась видео, гуляющим по соцсетям. В кадре – школьницы, которым стало плохо после того, как они надышались парами вейпа, сообщает ИА "Кам 24" в прокуратуре Камчатского края.

Городское надзорное ведомство организовало проверку обстоятельств инцидента, запечатленного в видеоролике и размещённого в социальных сетях. На видео несовершеннолетние девочки, находясь в школе, вдыхают пары из электронного устройства. После чего школьницам становится плохо.

Выяснилось, что запись сделана в 26-й школе, а девочки учатся в шестом классе.

«Надзорный орган изучит обстоятельства происшествия, даст оценку бездействию должностных лиц образовательного учреждения, исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей, а также факту реализации никотиносодержащей продукции подросткам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – прокомментировали в ведомстве.