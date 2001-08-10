Сахалинец отремонтировал дом своей землячке, а потом тайком вывез строительные леса себе на участок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в июне 2024 года мужчина проводил ремонтные работы у 42-летней сахалинки, занимаясь внутренней и внешней отделкой её дома. На участке находились строительные материалы и леса, необходимые для выполнения работ.

В один из дней злоумышленник решил воспользоваться строительными рамными лесами для своих нужд. Для этого после завершения рабочего дня, пока его никто не видит, он погрузил вышеуказанное имущество в свой автомобиль и перевез их на собственный участок.

В дальнейшем мужчина не успел воспользоваться строительными лесами для своих личных нужд, так как похищенное было изъято сотрудниками полиции. Сумма ущерба составила 132 тысячи рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.