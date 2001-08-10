Тихоокеанское
информационное агентство
6 Февраля 2025
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11:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец "проинвестировал" мошенников на 615 тысяч рублей

Сахалинец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

63-летнему жителю Холмска позвонил неизвестный, который предложил заработать с помощью инвестирования, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Затем через демонстрацию экрана звонивший установил на телефон заявителя приложение и создал личный кошелек. В дальнейшем в течении нескольких дней потерпевший переводил различные суммы денег на продиктованные банковские счета. Сумма ущерба составила 615 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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