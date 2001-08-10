Сахалинским коммунальщикам за сутки поступило 19 заявок на повреждение трубопроводов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники компании в условиях непогоды работают в усиленном режиме. Большая часть сотрудников задействована на объектах водоснабжения и водоотведения, а также на устранении повреждений, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.

Как рассказала главный диспетчер «РВК-Сахалин» Ольга Найчук, количество заявок от горожан на устранение повреждений на сетях водоснабжения и водоотведения не превышает обычных показателей. В первую очередь внимание уделяется социальным объектам. Однако в условиях непогоды сотрудникам аварийно-восстановительных бригад требуется больше времени на обследование сетей и ремонтные работы.

«Самая частая проблема, с которой обращаются жители, - это засоры канализации. Для того, чтобы устранить один засор, нашим специалистам приходится в буквальном смысле пробираться сквозь метровые сугробы, самим расчищать доступ к ним и только потом работать по своему направлению. Мы всегда просим горожан – а в эти дни это становится особенно актуальным – соблюдать правила пользования канализацией. Чего только не извлекают наши специалисты при устранении засоров – это медицинские шприцы, бинты, тряпки и всегда – средства гигиены, пакеты, использованные подгузники. Всему этому не место в канализации», - подчеркивает Ольга Найчук.

Работы ведутся по всему городу. Один из сложных адресов, на котором работали сотрудники производственного цеха, – у дома 112 по ул. Пуркаева. Там затопило подвал. Это зона ответственности управляющей компании, однако понадобилась помощь специалистов водоканала, чтобы синхронизировать работу внутридомовой и магистральной систем водоотведения. Чтобы только подобраться к местам для устранения засоров, сотрудникам понадобилось более трех часов.

«Такой подход – работать всегда, независимо от погодных условий, будних или праздничных дней – норма для специалистов компании. «РВК-Сахалин» - предприятие жизнеобеспечения островной столицы. Поэтому наши сотрудники всегда на работе, независимо от внешних причин и обстоятельств. И прохождение циклона не исключение – все выполняют свою работу, не взирая ни на что. В прямом смысле это бойцы невидимого для горожан фронта. Горжусь нашими ребятами и их приверженности профессиональному долгу», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.