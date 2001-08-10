В Приморье пытались продать клыки кашалота и бивни моржа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двое контрабандистов, пытавшихся вывезти из Приморья клыки кашалота и бивни моржа, получили приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Приморский суд вынес решение по делу о контрабанде культурных ценностей, фигурантами которого стали 54-летний житель региона и 40-летний иностранный гражданин. Как установило следствие, преступление организовал мигрант, работавший поваром в Уссурийске. Он договорился с местным жителем о вывозе 13 клыков кашалота в одну из стран Юго-Восточной Азии. Однако их планы были сорваны благодаря совместной работе сотрудников таможни и УФСБ России по Приморскому краю. При задержании у мигранта были обнаружены и изъяты 151 зуб кашалота и два фрагмента бивней моржа.

Суд приговорил жителя Уссурийска к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года. Иностранный гражданин получил шесть лет реального лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: https://t.me/prim_police