Тихоокеанское
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09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

92 нарушения ПДД пресечено за сутки на дорогах Сахалина

92 нарушения ПДД пресечено за сутки на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 92 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 2 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 11 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 10 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 5 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 5 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- составлено 3 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 3 автомобиля.

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