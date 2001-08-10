Охинец ответит в суде за езду в состоянии наркотического опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что постановлением мирового судьи 1 июня 2023 года фигурант был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния».

Ему было назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Так, игнорируя данное обстоятельство, днём 13 июня 2024 года фигурант вновь сел за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его действия были пресечены сотрудниками ОМВД России по городскому округу “Охинский”.

При проверке документов у госавтоинспектора возникли основания полагать, что водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения, так как на это указывали внешние признаки. Алкотестер не подтвердил состояние алкогольного опьянения и водитель был направлен в медицинское учреждение для сдачи анализа на состояние наркотического опьянения. По результатам медицинского освидетельствования, у фигуранта было установлено состояние опьянения, в его организме обнаружены наркотические вещества: опиаты - морфин, леворфанол, а так же тетрагидроканнабинол.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.