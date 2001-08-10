В Приморье обрушившийся мост отрезал от сообщения поселок и несколько сел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Красноармейском районе Приморского края произошло обрушение автомобильного моста через реку Большая Уссурка, вблизи села Мельничное. Об этом сообщают очевидцы с места событий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @urist_pomosh.

В результате инцидента, прервано автомобильное сообщение с посёлком городского типа Пластун, а также с сёлами Таёжное и Молодёжное, входящими в Мельничинский территориальный отдел.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и оценивается ущерб. Местные власти решают вопрос об организации временной переправы для обеспечения транспортной доступности отрезанных населённых пунктов.