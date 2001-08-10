На Сахалине будут судить водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области с утвержденным обвинительным заключением направлено в Долинский городской суд уголовное дело в отношении местного жителя, сбившего пешехода на своем автомобиле, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области установлено, что в конце октября 2023 года обвиняемый, управляя в вечернее время автомобилем, находясь на участке автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», расположенном в Долинском районе, нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, двигавшегося справа на краю проезжей части правой полосы автодороги в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия, заведомо оставив потерпевшего без помощи. От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней.

Обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 125, п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. За совершение преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

За совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.