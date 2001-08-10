На камчатке школьник купил машину без ведома родителей и попался на ней полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском школьник на накопленные деньги купил машину без согласия родителей. Перегоняя автомобиль к месту жительства, он был остановлен сотрудниками ДПС, сообщает ТК «41 Регион». Теперь семье придется выплатить административный штраф в размере 5000 рублей.

«Из-за неосторожного поведения, а порой и вполне сознательного нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними может произойти ДТП. Самостоятельно и в полном объёме осуществлять свои права и обязанности может только совершеннолетний гражданин. Конституция определяет этот возраст с восемнадцати лет. В соответствии с уголовным и гражданским кодексами именно родители являются ответчиками и несут материальную ответственность за ущерб, причинённый преступными деяниями своего ребёнка», – отметили представители комиссии по делам несовершеннолетних.

Камчатских родителей призывают не допускать детей за руль авто. Это может привести не только к штрафам, но и несчастным случаям.