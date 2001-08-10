Тихоокеанское
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13:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Девочка с ОВЗ утонула в ванной на Камчатке

Девочка с ОВЗ утонула в ванной на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае возбудили уголовное дело после гибели 10-летней девочки. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья утонул в ванне во время купания, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу краевого СК.

29 января в Петропавловске-Камчатском 33-летняя женщина купала дочь 2014 года рождения. Мать ненадолго вышла из ванной в одну из комнат и оставила ребёнка без присмотра в воде. Малышка утонула.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Петропавловска-Камчатского. Также ведомство проверит, как родители исполняли свои обязанности.

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