На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы банка. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «Б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, три эпизода), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органом следствия установлено, что с ноября 2020 года по декабрь 2023 года жительница областного центра, работавшая в филиале одного из банков в городе Южно-Сахалинске, используя свое служебное положение и имея доступ к банковскому сейфу клиента, совершила хищение денежных средств клиента банка на сумму более пяти миллионов рублей.

Она же, путём обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства трёх лиц, переданные ей для размещения во вкладах, а также перевода на счета других банков в сумме более 8 млн рублей.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного потерпевшим ущерба.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.