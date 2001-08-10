09:01, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Холмском районе произошла серьезная авария
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очевидцы сообщают о серьёзном ДТП в Холмском районе. Вечером 2 февраля в районе села Поляково столкнулись Toyota Camry и внедорожник, пишет astv.ru.
По предварительной информации, в легковушке в момент аварии находилась компания молодых людей, в том числе девушка.
На месте работали экстренные службы. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.
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