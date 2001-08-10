В ванной комнате одного из домов Александра-Сахалинского произошел пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 января в 19:30 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в г. Александровск-Сахалинском, на улице Дзержинского, д. 40, к. 1, кв. 23, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарный расчет прибыл на место в 19:32. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде многоквартирного жилого дома. Пожар произошел в ванной комнате одной из квартир на площади 2 квадратных метра.

Пожар локализовали в 19:44, а в 19:46 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано 5 человек личного состава, 1 единица техники. Работало звено ГДЗС.

Пострадавших и погибших нет, причины пожара устанавливаются.