Курильскую администрацию обязали разработать проект организации дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Курильским районным судом по результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры Курильского района 21 января 2025 года вынесено решение о его удовлетворении и возложении обязанности на органы местного самоуправления организовать разработку проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети с. Горное Курильского муниципального округа Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Ранее прокуратурой Курильского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что в нарушение требований закона, на автомобильную дорогу, расположенную в центральной части населенного пункта - села Горное Курильского муниципального округа Сахалинской области отсутствует проект организации дорожного движения, что влечет ненадлежащее содержание дорожно-уличной сети, нарушение прав жителей населенного пункта и создает угрозу аварийности и травматизма.
В этой связи прокуратурой района главе муниципального образования «Курильский городской округ» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения, которого меры к устранению нарушений органом местного самоуправления не приняты, что послужило основанием для подачи прокурором в суд административного искового заявления. Решением суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме, установлен 12 месячный срок для исполнения возложенных обязанностей.
До настоящего времени указанное решение суда в законную силу не вступило.
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