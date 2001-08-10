Тихоокеанское
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14:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильскую администрацию обязали разработать проект организации дорожного движения

Курильскую администрацию обязали разработать проект организации дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильским районным судом по результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры Курильского района 21 января 2025 года вынесено решение о его удовлетворении и возложении обязанности на органы местного самоуправления организовать разработку проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети с. Горное Курильского муниципального округа Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Ранее прокуратурой Курильского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что в нарушение требований закона, на автомобильную дорогу, расположенную в центральной части населенного пункта - села Горное Курильского муниципального округа Сахалинской области отсутствует проект организации дорожного движения, что влечет ненадлежащее содержание дорожно-уличной сети, нарушение прав жителей населенного пункта и создает угрозу аварийности и травматизма.

В этой связи прокуратурой района главе муниципального образования «Курильский городской округ» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения, которого меры к устранению нарушений органом местного самоуправления не приняты, что послужило основанием для подачи прокурором в суд административного искового заявления. Решением суда, исковые требования удовлетворены в полном объеме, установлен 12 месячный срок для исполнения возложенных обязанностей.

До настоящего времени указанное решение суда в законную силу не вступило.

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