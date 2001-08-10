Житель Невельска втайне привязал банковский счет коллеги с своему номеру телефона и воровал у него деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 41-летнего гражданина, у которого при неизвестных обстоятельствах было похищено 90 тысяч рублей с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось в ходе проведения оперативной проверки, к краже причастен 24-летний ранее судимый местный житель, который работал вместе с потерпевшим на одном предприятии. Фигурант часто видел, как его коллега вводил пароль для разблокировки мобильного телефона, и сумел запомнить комбинацию цифр.

Так, в ноябре 2024 года, находясь на смене вместе с потерпевшим, подозреваемый остался один в комнате отдыха. Воспользовавшись телефоном коллеги, он открыл мобильное приложение банка, используя сохраненный пароль. Затем, получив доступ к счету через код-подтверждение, поступивший на телефон жертвы, злоумышленник отключил уведомления, чтобы скрыть свои действия.

После этого он привязал банковские счета потерпевшего к своему устройству и с ноября 2024 года по январь 2025 года переводил деньги для погашения своих долгов перед микрофинансовыми организациями.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета. В настоящее время фигурант арестован и находится под стражей.