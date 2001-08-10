Тихоокеанское
информационное агентство
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12:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец захотел получить выплаты от государства и отдал мошенникам почти полмиллиона

Сахалинец захотел получить выплаты от государства и отдал мошенникам почти полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Тымовского на Сахалине стал жертвой мошенников, лишившись почти 500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Он поверил рекламе в интернете о якобы положенных ему государственных выплатах. После заполнения онлайн-анкеты с указанием личных данных и номера телефона, с ним связались мошенники, убедив взять кредиты и перевести деньги на указанный счет под предлогом получения этих выплат.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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