В Приморье судят авторов шоу о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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В Уссурийском районном суде начался судебный процесс по делу режиссера скетч-шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Создателям проекта предъявлены обвинения в хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ в связи со съемками одного из эпизодов сериала про вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района, передает РИА VladNews.

Первое судебное заседание уже состоялось, однако слушания были отложены до марта из-за отпуска судьи. Клочков заявил, что они с защитой намерены добиваться оправдания.

Уголовное дело было возбуждено после публикации в 2021 году видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», где персонаж использует гранатомет. Ролик набрал более миллиона просмотров. Изначально дело было возбуждено только по факту хулиганства.

Отметим, ранее участники проекта «Наливкин» уже привлекались к административной ответственности за правонарушения.

Адвокаты Клочкова и Вавилова утверждают, что никакого реального оружия не использовалось, лишь пиротехника и пейнтбольные ружья. Съемки проводились в безлюдном месте, никто не пострадал, и после съемок территория была убрана. Защита настаивает, что преследование создателей шоу – это абсурд, и обвинения не имеют под собой оснований.

До того, как Андрей Неретин, сыгравший выдуманного депутата, не скончался в октябре 2024 года, сатирические видеоролики выпускались под видом новостей и пользовались популярностью на YouTube. В настоящее время новые видео не снимаются, а Андрей Клочков и Семен Вавилов занимаются производством защитной экипировки для участников СВО.