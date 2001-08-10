Росгвардейцы за неделю изъяли у сахалинцев 16 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются проверочные мероприятия, направленные на соблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю росгвардейцы проверили 34 места хранения оружия граждан и организаций. У владельцев гражданского оружия выявили пять нарушений, и изъяли 13 единиц охотничьего и травматического оружия. В отношении них, за нарушение сроков продлений разрешений, составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, в Невельске изъято охотничье гладкоствольное ружье у владельца, подозреваемого в совершении кражи чужого имущества. Еще двух единиц оружия лишился невельчанин за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

В ходе предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности сотрудники ведомства приняли и рассмотрели 43 заявления.

Владельцам оружия, напоминаем: В случае привлечения владельца гражданского оружия к административной ответственности за совершение правонарушения, предусматривающего административный арест, а также привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, либо невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, разрешение на хранение и ношение оружия аннулируются, оружие изымается.