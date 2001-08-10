Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2025
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На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги
15:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги

На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках расследования уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), установлено, что при исполнении договора на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию государственного имущества в составе комплекса зданий и сооружений «Аква-Сити» должностным лицом органа исполнительной власти области излишне оплачены денежные средства в сумме более 5 млн руб. за фактически не оказанные услуги, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Указанное послужило основанием для обращения прокуратуры Сахалинской области с исковым заявлением о взыскании причиненного бюджету области ущерба.

Решением Южно-Сахалинского городского суда от 04 декабря 2024 года исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Судебный акт в законную силу не вступил, его исполнение находится на контроле.

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